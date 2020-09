Ramon Menezes deve perder dois titulares para clássico contra o Botafogo

Rio - Depois da partida pelo Brasileirão no último domingo, Vasco da Gama e Botafogo entram em campo novamente nesta quinta-feira, desta fez pela Copa do Brasil. Vencedor do duelo no fim de semana, o Cruzmaltino terá alguns problemas. De acordo com o portal Lance!, o volante Andrey e o zagueiro Ricardo Graça não devem entrar em campo.



Ausente no duelo contra o Botafogo, Andrey foi substituído no segundo tempo da partida contra o Atlético-GO, na semana passada, por conta de lesão. Já Ricardo Graça atuou contra o Alvinegro após recuperação da covid-19, mas acabou lesionado na partida e foi substituído por Miranda, que deve jogar ao lado de Leandro Castán nesta quinta.



Marcos Junior, um dos destaques do Vasco contra o Botafogo, deve atuar no lugar de Andrey novamente. A provável escalação do Cruzmaltino deve ter: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Júnior, Fellipe Bastos e Benítez; Talles Magno, Ribamar e Cano. O duelo está marcado para às 19h, no Nilton Santos.