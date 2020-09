Ramon Menezes mostra tranquilidade após derrota em clássico: 'Podemos reverter'

Rio - Após a derrota para o Botafogo, por 1 a 0, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Ramon Menezes não passou muito tempo lamentando o resultado negativo. O treinador vascaíno viu equilíbrio no duelo e mostrou confiança na recuperação da equipe para a partida de volta, em São Januário, dia 23 de setembro.



"Não precisamos ficar justificando muita coisa. O Botafogo teve a felicidade de fazer o gol, jogo muito equilibrado, criamos oportunidades. Jogo de Copa do Brasil. Agora é colocar na cabeça dos atletas que podemos reverter em casa, buscar a recuperação e pensar única e exclusivamente no Brasileiro".

Diante de um calendário exigente, o treinador destacou a necessidade de mudar a chave e pensar no confronto contra o Coritiba, pelo Brasileiro, no próximo domingo, antes de voltar a traçar estratégias para superar o Alvinegro no jogo de volta.



"Perder é sempre ruim. Foi um jogo muito igual, muito equilibrado, estudado e, na oportunidade que eles tiveram, fizeram o gol. Agora é recuperar os atletas, temos compromisso importante contra o Coritiba, pelo Brasileiro. Temos uma final no Brasileiro e, no meio da semana que vem, uma final pela Copa do Brasil, contra o Botafogo", completou o técnico.



