Ramon Menezes testa positivo para Covid-19 e não comandará o Vasco contra o Coritiba

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira, que o técnico Ramon Menezes testou positivo para a Covid-19. O treinador está assintomático e já iniciou o período de isolamento social.

Com isso, Ramon não irá comandar o Vasco na partida contra o Coritiba, no próximo domingo. Também é provável que ele não esteja à beira do campo contra o Botafogo, na próxima quarta, pela Copa do Brasil. O auxiliar Thiago Kosloski deve comandar a equipe.

Desde o retorno do futebol, o alto número de casos de Covid no Vasco tem chamado a atenção. Quando os treinos foram retomados, 19 atletas testaram positivo. Após o início do Brasileirão, outros oito contraíram a doença. Todos se recuperaram.