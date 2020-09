Destaque do Atlético-GO é vendido e Vasco pode receber parcela financeira

Rio - O atacante Renato Kayser, de 24 anos, é o novo reforço do Atlético-PR. O jogador, que pertencia ao Cruzeiro, vinha se destacando pelo Atlético-GO e acabou despertando o interesse do Furacão. Revelado pelo Vasco, o clube carioca deverá receber uma compensação financeira pela transferência.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a transferência gira em torno de R$ 5 milhões, dos quais o clube mineiro terá direito a R$ 3,8 milhões, ou seja 70%. De acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, o Vasco teria 30% dos direitos do jogador.

Renato Kayzer é o principal destaque do clube goiano nessa temporada. Emprestado ao Dragão desde o início do ano, disputou 15 jogos e marcou 10 gols, sendo quatro nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro.