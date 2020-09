Vasco terá a volta de quarteto em decisão contra o Botafogo

Rio - Com a sobrevivência em jogo na Copa do Brasil, o Vasco iniciou a semana mais importante do ano com a expectativa de contar com importantes reforços para a decisão com o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário. Poupados na derrota para o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, Leandro Castan, Henrique, Fellipe Bastos e Benítez têm presença garantida no clássico. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o atacante Vinícius deve ser outra novidade no duelo que vale uma vaga nas oitavas de final e uma premiação de R$ 2,6 milhões.

A derrota por 1 a 0 no primeiro embate, no Engenhão, pesou na escolha da comissão técnica cruzmaltina de escalar uma equipe mista contra o Coxa. O descanso de quatro titulares visando o clássico custou o lugar no G-4 do Brasileiro. Com a obrigação de vencer, o Vasco entrará em campo com quem tem de melhor. Com o elenco curto, o auxiliar técnico Thiago Kosloski, que comandará a equipe mais uma vez no lugar de Ramon Menezes, diagnosticado com covid-19, destacou o comprometimento, fator que pode fazer a diferença na virada cruzmaltina.



"Ainda temos que melhorar a intensidade. Mas acho que vai muito do desgaste, estamos jogando quarta e domingo. Fizemos um bom segundo tempo contra o Coritiba. Ninguém gosta de perder, mas temos que levantar a cabeça e ir para cima do Botafogo em São Januário", disse Kosloski.

Em recuperação de lesões musculares, Ricardo Graça, Andrey e Carlinhos seguem em tratamento. O trio tem esperança de ser relacionado contra o Botafogo, mas a tendência é que volte contra o Red Bull Bragantino, domingo, pelo Brasileiro.