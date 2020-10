Alexandre Grasseli Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio Grande do Sul - O Vasco voltou a ser derrotado pelo Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Apesar do resultado negativo, o treinador interino da equipe, Alexandre Grasseli afirmou que a atuação da equipe carioca no segundo tempo foi superior a do rival colorado.

"Essa é uma análise que tem sido feita pela nova equipe técnica que faz a transição. Tenho certeza que hoje foi o primeiro tempo do Inter com gols, e o segundo do Vasco sem gols. Mostra que essa equipe pode reagir, principalmente no momento em que se encontra. Temos a obrigação de contribuir nessa transição e assim o faremos", afirmou.

Esta foi a última partida da equipe sob o comando de Grasseli. Na próxima quarta-feira, Ricardo Sá Pinto comanda o Vasco contra o Corinthians. O interino fez muitos elogios ao treinador português.

"A energia que o Mister chegou é impressionante. Pode ter certeza que contagiou a todos essa vontade de fazer bem feito e desenvolver um grande trabalho. Tenho certeza que nós teremos uma reação positiva, com vitórias", disse.