O argentino Martín Benítez tem a sua situação indefinida no Vasco Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado há 0 segundos

Rio - Destaque do Vasco nesta temporada, o meia Martin Benitez ainda tem futuro indefinido no Vasco. Com contrato até o fim do ano, o jogador pode voltar ao Independiente antes do fim do Brasileirão. No entanto, tanto o Cruzmaltino quanto o empresário do argentino, Adrián Castellanos, já trabalham pela permanência do atleta.

Publicidade



"Os números são esses, estou no Brasil e entre hoje e amanhã vão passar-me algumas propostas para que os possa aproximar de Independente. É uma proposta de compra. Eles são muito claros que prorrogar o empréstimo independente não o aceitará. A partir desta primeira proposta concreta por escrito, tentaremos torná-la o melhor para todos", disse o agente, que emendou:



"Benítez deu prioridade ao Vasco porque aqui se sente muito bem. No caso do Independiente e no meu, vieram outras propostas para comprar Martín, não vamos ouvir mais nada. Sempre fico otimista quando as partes querem chegar a um acordo. Sabemos que ambos têm uma boa predisposição e Benítez a mesma. Especificamente, dois times do Brasil nos chamaram, mas temos a prioridade do Vasco", encerrou.