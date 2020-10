Leonardo Gil se apresentou na Colina na última quinta-feira e foi bem avaliado fisicamente Rafael Ribeiro/Vasco

Por MARCELO BERTOLDO

Rio - Há oito seis rodadas sem vencer, o Vasco deposita todas as suas fichas na 'intervenção' de Ricardo Sá Pinto para quebrar contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, em São Januário, a preocupante sequência de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro. Para ter o novo treinador à beira do gramado, a diretoria corre contra o tempo para regularizá-lo. Nesta segunda-feira, Sá Pinto esteve pessoalmente no Consulado Geral Português, em Botafogo, para agilizar os trâmites e obteve autorização para comandar o primeiro tempo.

Em outra frente, o departamento jurídico trabalha para deixar Leonardo Gil em condições legais para ficar à disposição contra o Timão. Contratado ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o argentino, que pode desempenhar o papel de primeiro ou segundo volante, é mais uma peça para o setor criticado pela falta de mobilidade e criatividade. El Colo se apresentou na última quinta-feira e foi bem avaliado fisicamente.

No entanto, é na estreia de Sá Pinto que a torcida deposita a confiança na retomada do Vasco, a cada tropeço mais próximo do Z-4. Com um estilo enérgico e muito participativo, o treinador foi uma ousada aposta da diretoria para 'sacudir' o ambiente na Colina. E não apenas com palavras de motivação, mas pelo alto nível de exigência nos trabalhos táticos e técnicos.

Estacionado nos 18 pontos, o Vasco, que chegou a liderar o Brasileiro sob o comando de Ramon Menezes, não vence há oito jogos, contando os dois clássicos com o Botafogo, que acabou avançando para as oitavas de final.