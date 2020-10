Benítez Carlos Gregório Jr/Vasco

Rio - Na busca de tentar contratar o meia argentino Martín Benítez, mas sem ter condições de desembolsar os quatro milhões de dólares pedidos pelo Indepediente, o Vasco fará uma oferta diferente ao clube de Avellaneda pelo jogador, que é um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "UOL".

A proposta do Vasco será por um valor menor e haverá uma tentativa de negociação e a possibilidade de parcelamento pela compra do argentino. O Cruzmaltino aposta que a vontade de Benítez de permanecer pode fazer com que o clube aceite a sua oferta.

Revelado pelo Indepediente, Martín Benítez não deseja retornar ao clube argentino, após viver um momento de desgaste pela equipe. No Vasco, o jogador reencontrou o bom futebol e é bastante querido tanto pela torcida, quanto pelo elenco e pelos profissionais do clube carioca.

O Independiente, porém, afirma que o atleta tem ofertas de muitos clubes e que dá prioridade ao Vasco, porque o clube carioca tem o direito de exercer a compra em definitivo de Benítez. A equipe argentina não planeja realizar um novo empréstimo.