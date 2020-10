Ricardo Sá Pinto conversa com os atletas antes do treino- Roberto Rosendo/Vasco

Por O Dia

Rio - O Vasco da Gama contará com um reforço para a próxima partida, no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. Recém-contratado, o técnico português Ricardo Sá Pinto foi regularizado no Boletim Informativo Diário e estará à beira do gramado para comandar o elenco na 18ª rodada da competição nesta quarta-feira.

Na última segunda-feira, Sá Pinto comandou o primeiro treino com a equipe vascaína. Outro nome novo que foi regularizado nesta terça-feira é o de Leonardo Gil, argentino recém-chegado ao clube. Depois de um bom inicio sob comando Ramon Menezes, o Vasco é apenas o 15º colocado no Brasileirão, com 18 pontos.