Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - rodada 15 . Estádio São Januário sem torcida Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 20/10/2020 18:34 | Atualizado 20/10/2020 18:36

Rio - O Vasco acumula uma série de maus resultados nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro e já figura na 15ª posição do torneio, com apenas 18 pontos. Por causa disso, alguns torcedores apelaram para superstições. Nesta terça-feira, um integrante da torcida organizada 'União Vascaína' foi até São Januário e colocou sal grosso nas traves do gramado.

Logo, o vídeo viralizou nas redes sociais. Durante o vídeo, a pessoa que filma fala: “Jogando sal grosso aí. A gente precisa disso aí. Agora vai melhorar tudo, não é possível”. O torcedo então, responde: “Tem que melhorar. Agora vamos lá para o outro lado jogar do outro lado. Ninguém aguenta mais”. A equipe já soma oito partidas sem vencer no torneio.