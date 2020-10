No histórico do confronto, Vasco não vence o Corinthians desde outubro de 2010 Divulgação

Por Lance

Rio - Em meio à crise e a proximidade da zona de rebaixamento, Vasco e Corinthians se enfrentam nesta quarta, às 21h30, em São Januário, na abertura da 18ª rodada do Brasileirão 2020. Ambas as equipes foram derrotadas no final de semana e buscam reencontrar o caminho das vitórias para ter mais tranquilidade no returno.

O duelo reserva as estreias do treinador português Ricardo Sá Pinto e do argentino Leonardo Gil pelo Vasco. Sem vencer há 8 jogos na temporada, a equipe teve apenas dois treinamentos com seu novo comandante e necessita dos três pontos para retomar a confiança e o equilíbrio do início do campeonato.

No entanto, o time terá que quebrar um longo tabu: 10 anos sem vencer o Corinthians (7 empates e 11 derrotas). A última vitória aconteceu no dia: 13 de outubro de 2010, quando o Vasco fez 2 a 0, com gols de Zé Roberto e Éder Luís, também em São Januário.



O Corinthians, por sua vez, novamente não irá repetir uma escalação na temporada. O técnico Vagner Mancini terá os retornos de Danilo Avelar e Ramiro, que não estiveram em campo na goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo. Além deles, o time poderá ter a estreia de um velho conhecido da torcida, o lateral esquerdo Fábio Santos, que foi regularizado.



Ambas as equipes estão com 18 pontos, apenas dois a mais que Athletico-PR, Coritiba e Bragantino, que estão na zona de rebaixamento no momento. Contudo, o Cruz-Maltino têm dois jogos a menos na classificação e uma vitória a mais (5 a 4).

FICHA TÉCNICA



VASCO x CORINTHIANS



Data-Hora: 21-10-20 - 21h30

Local: São Januário, Rio de janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)



VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos (Leonardo Gil) e Benítez; Cano e Talles Magno. Técnico: Ricardo Sá Pinto.



Lesionados: Breno, Ricardo Graça, Ramon e Juninho

Pendurados: Talles Magno, Gabriel Pec, Guilherme Parede e Fellipe Bastos

Suspensos:



CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Marllon (Bruno Méndez), Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Xavier; Ramiro, Camacho, Mateus Vital e Cazares; Boselli (Luan).Técnico: Vagner Mancini.



Desfalques: Léo Santos e Jô

Suspensos: Otero

Pendurados: Mateus Vital, Walter, Cássio e Roni