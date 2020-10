Alexandre Campello Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - O Vasco sofreu uma nova penhora milionária na Justiça, segundo informações do portal "Esporte News Mundo". O site informa que teve acesso aos detalhes do caso e que foi determinado que R$ 10.338.387,80 do Cruzmaltino seja bloqueado, a favor do escritório de advocacia “Sylvio Capanema de Souza Advogados Associados”. No entanto, cabe recurso.

A penhora recai sobre os valores do clube carioca nos direitos de transmissão junto ao Grupo Globo, nas contas online do clube e no rosto dos autos de um outro processo no TJRJ. A decisão foi assinada pelo juiz José Mauricio Helayel Ismael, da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Essa dívida que se tornou uma penhora é referente aos serviços prestados pelo escritório de advocacia ao Vasco. O processo corre na Justiça desde 2015.