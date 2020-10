Ricardo Sá Pinto: novo técnico é elogiado por sua energia Roberto Rosendo/Vasco.com.br

Por O Dia

Rio - Antes dada como quase certa, a chegada de Patrick, do Grêmio, ao Vasco, não deve acontecer. Apesar de já liberado pelo clube gaúcho para assinar com o Cruzmaltino, o jogador ainda não acertou por conta da demisão de Ramon Menezes. De acordo com o 'Esporte News Mundo', a diretoria do Vasco espera a avaliação do elenco por Ricardo Sá Pinto para repensar a contratação do meia.

Entre Vasco e Grêmio já estava tudo encaminhado, inclusive o valor de compra fixado caso o Cruzmaltino quisesse ficar com Patrick. Ainda conforme o portal, o vazamento da notícia antes de acontecer fez com que a diretoria reconsiderasse a chegada do atleta. O meio-campista de 21 anos realizou apenas nove partidas pelo clube nesta temporada, sendo oito no Campeonato Gaúcho.



Se Patrick ficou mais distante, o lateral Antonio Valencia e o atacante Latif Blessing seguem monitorados pelo Vasco. No caso do ex-Manchester, a decisão está apenas nas mãos do jogador, já que o atleta está livre no mercado. Já o ganês, que tem acerto encaminhado, depende ainda da liberação do Los Angeles FC, dos Estados Unidos.