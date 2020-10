Ceará x Vasco no Castelão RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Rio - O Vasco entra em campo contra o Corinthians, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro com um desfalque de peso. Segundo informações do "UOL", o meia Martín Benítez foi vetado do confronto.

O jogador já havia apresentado dores no adutor da coxa, no entanto jogou meio que no sacrifício na derrota por 2 a 0 para o Internacional. Apesar de ter feito exames no dia seguinte do jogo, não é possível cravar que a ausência do jogador seja por esse motivo.



A bola rola às 21h30 em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileiro.