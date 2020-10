Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Uma boa notícia para o Vasco nesta quarta-feira. O clube carioca conseguiu diminuir parte dos débitos que tinha com jogadores e funcionários. O Cruzmaltino pagou a folho salarial referente ao mês de julho para os funcionários e o mês de agosto aos jogadores. As informações são do portal "globoesporte.com".

Portanto, neste momento o clube deve dois meses aos colaboradores, enquanto elenco tem um em aberto. O Vasco projeta a possibilidade de resolver nos próximos dias o acordo feito em março que repactuou a dívida com o elenco, referente a salários e direitos de imagem, o qual está atrasado em duas parcelas e vence no dia 10 de cada mês.

Desde o começo do ano, o Vasco vive situação financeira delicada. Após a pandemia de Covid-19, o clube carioca teve os problemas ainda mais agravados por conta da crise econômica e da ausência de público nos estádios.