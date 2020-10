Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/10/2020 14:08 | Atualizado 22/10/2020 14:22

Rio - Em confronto que abriu a 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu o Corinthians, em São Januário, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, e acabou derrotado por 2 a 1. O zagueiro Leandro Castán lamentou o momento do time cruzmaltino: são cinco derrotas consecutivas no torneio.

"Estamos vivendo um momento muito complicado, com muitos erros individuais, mas todo mundo está tentando fazer o melhor. O momento é de tentar manter a cabeça fria, saber que vestimos a camisa de um clube gigante e temos que aceitar as críticas. Tem muito campeonato pela frente. Temos uma comissão técnica nova, tem que baixar a cabeça e trabalhar", declarou o defensor logo após o novo revés.Com o resultado, os donos da casa ficam no 16.º lugar, com 18 pontos, à frente apenas dos integrantes da zona de rebaixamento. Enquanto Goiás, com 11, segura a lanterna, Red Bull Bragantino, Coritiba e Athletico-PR, com 16, estão colados no time carioca.Os vascaínos, além disso, terão bons dias para trabalhar e assimilar as ideias do recém-chegado treinador, o português Ricardo Sá Pinto. Afinal, só voltará a jogar em 1.º de novembro, fora de casa, contra o Goiás. Leandro Castán, porém, não será opção, já que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians e vai cumprir a suspensão automática.