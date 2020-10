Léo Matos Reprodução

Por O Dia

Rio - Em busca de reforços para o elenco, o Vasco pode acertar a contratação do lateral-direito Léo Matos, de 34 anos. O jogador, que tem passagem pelo Flamengo, atualmente defende o PAOK, clube da Grécia. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

Além dele, outro jogador na mira do clube carioca é Gustavo Torres, atacante do Atlético Nacional-COL, que tem 24 anos. O Cruzmaltino busca opções para fortalecer o elenco e mudar o momento do Vasco no Brasileiro. A equipe carioca vem de cinco derrotas seguidas.

Recentemente, os nomes do ganês Latif Blessing e o lateral-direito equatoriano Antonio Valencia surgiram como opções. Porém, as negociações acabaram esfriando e agora o Cruzmaltino busca outras opções para reforçar o seu elenco.

Publicidade

Léo foi formado nas divisões de base do Flamengo e depois foi vendido ao Olympique de Marselha-FRA. Em 2005 voltou ao clube carioca, mas teve uma passagem sem brilho. No Brasil, ainda defendeu o Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova. Há dez anos, ele atua ne Europa, com passagem pelo futebol ucraniano e grego.

Já Torres revelado pelo Boca Juniors de Cali (Colômbia), passou pelo San Lorenzo, da Argentina, sem sucesso, mas fez praticamente toda sua carreira profissional na Colômbia, país onde nasceu.