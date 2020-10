Alexandre Campello Rafael Ribeiro / Vasco.com.br

Por Lance

Rio - O Vasco diminuiu, nos últimos dois dias, o atraso salarial junto aos jogadores e demais funcionários. Na última quarta-feira foram pagos um mês de salários aos atletas e um aos outros colaboradores do clube. Nesta quinta, um mês de direitos de imagem (recebidos por parte do elenco) e do acordo de parcelamento da dívida foram quitados.