Léo Matos chega com a missão de revolver problemas na posição que conta com Pikachu e Cayo Tenório Reprodução

Por O Dia

Rio - Apalavrado com o Vasco, Léo Matos encaminhou nesta sexta-feira a rescisão, de forma amigável, com PAOK, da Grécia, e pode oficializado a qualquer momento como reforço do clube carioca. Revelado pelo Flamengo, o experiente lateral-direito, de 34 anos, negocia o tempo de contrato em São Januário, entre uma ou duas temporadas, como revelou o 'GE'.

No Brasil, Léo Matos, além do Flamengo, vestiu as camisas do Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova, o lateral-direito foi negociado ainda jovem para o Olympique de Marselha, na França.

Publicidade

Na Europa, defendeu por sete temporadas o Dnipro, da Ucrânia, e, desde 2016, atuava pelo PAOK, da Grécia, onde se tornou amigo pessoal do presidente do clube, Ivan Savvidi. Titular, ele disputou 35 jogos e marcou cinco gols na última temporada e, tem três jogos, na atual.