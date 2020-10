Douglas está sendo especulado no Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020

Rio - Com passagem por grandes clubes no Brasil, como Corinthians, Grêmio e Vasco, o meia Douglas, de 38 anos, anunciou aposentadoria. O agora ex-jogador usou as redes sociais para se despedir do futebol. Com a camisa do Cruzmaltino foram 53 jogos e 14 gols. Dentre as principais conquistas na carreira estão Libertadores, Mundial e Copa do Brasil. O jogador estava no Brasiliense e antes atuou pelo Avaí.

"Olhar em frente sem perceber o que ficou para trás é impossível... Foi o futebol que me escolheu e me emprestou as camisas que vesti... Os amigos que eu fiz... Os companheiros que pifei... Os gols que comemorei... As torcidas que embalei... As taças que levantei... Sem ele, não seria eu aqui agora, depois de tantos minutos em campo. E na verdade eu nem sei como eu seria se não tivesse sido exatamente como foi. Em cada oportunidade, um recomeço Cada cor que representei, um novo jogo", escreveu Douglas, que emendou:



"Cada apito inicial dos árbitros, um novo capítulo do meu livro de aprendizado com a bola. É por isso que eu me orgulho com maestria de cada chute que eu dei, cada lesão que chorei, cada partida que eu me doei... Porque eu sabia que, PARA SEGUIR EM FRENTE o olhar para trás tinha que ficar eternizado. Foi 10, minha amiga... muito obrigado por ter conduzido minha própria história", encerrou o meio-campista, que chegou a jogar fora do país pelo Rizespor-TUR e AL Wasl-EAU.