Martin Benítez, com a bola nos pés Rafael Ribeiro / Vasco /Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 15:32 | Atualizado 27/10/2020 15:32

Rio - Martín Benítez é um dos destaques do Vasco nesta temporada, mas quase que o meia argentino foi parar no Palmeiras. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Alviverde sondou o atleta em fevereiro, antes de sua vinda ao Brasil.



"Houve uma consulta na época, para entender as condições do negócio. Mas nem existiu proposta, nem nada", revela uma pessoa próxima a Benítez, acrescentando: "Por agora, ninguém do Palmeiras fez qualquer sinalização. Não tem nada".



Ainda de acordo com ele, o Vasco tem a concorrência de pelo menos três outros clubes do exterior: um turco, outro árabe e um terceiro da Rússia. De acordo com o Independiente, um dos três já ofereceu um valor superior aos US$ 4 milhões previstos no contrato de empréstimo com o Vasco, que garantiriam a permanência definitiva do jogador.