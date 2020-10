Polivalente, Gustavo Torres tem velocidade para jogar pelos lados e força para atuar como referência na área Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Depois do Atlético Nacional, da Colômbia, confirmar na tarde o empréstimo de Gabriel Torres, o Vasco oficializou a contratação do atacante até dezembro de 2021. Aprovado nos exames médicos e testes físicos realizados em São Januário, na terça-feira, o reforço, de 24 anos, é mais uma aposta do exterior para aumentar o leque de opções do técnico Ricardo Sá Pinto.

O Vasco terá opção de compra dos direitos de Torres ao fim do vínculo. De acordo com a imprensa colombiana, o Cruzmaltino desembolsou U$ 150 mil dólares, cerca de R$ 860 mil, pelo empréstimo. Revelado pelo Boca Juniors de Cali, ele ainda defendeu o Universitário Popayán, Deportes Quindío e Águilas Doradas, todos da Colômbia. Na Argentina, teve uma passagem discreta pelo San Lorenzo, da Argentina.

Com um 1,81, reforço é classificado como um atacante polivalente, pois possui força e velocidade para jogar pelos lados e qualidade na bola área para atuar como referência na área. Com o elenco enxuto, o Vasco foi às compras. Depois de anunciar o volante Leonardo Gil, ex-Al Ittihad, da Arábia Saudita, e o lateral-direito Léo Mattos, ex-PAOK, da Grécia, o clube confirmou Torres para o ataque, setor que conta apenas com Talles Magno, Vinícius, Ygor Catatatu, Ribamar e Germán Cano como principais opções.