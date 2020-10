Tiago Reis comemora gol Jorge Rodrigues/Eleven/Estadão Conteúdo

Por Lance

Rio - Em São Januário, o Vasco reencontrou o caminho das vitórias e derrotou o Caracas por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. O gol da partida foi marcado por Tiago Reis, após lindo passe de Andrey, que deixou Guilherme Parede em condições de cruzar para o centroavante. Com o resultado, o Gigante da Colina tem a vantagem de empate no duelo de volta que acontece dia 4, às 21h30, na Venezuela.



Com um a menos, o Cruz-Maltino conseguiu o resultado aos 42 do segundo tempo e agora tem mais tranquilidade para trabalhar e tentar se recuperar também no Brasileirão. Na saída de campo, o herói da noite, Tiago Reis, comentou sobre a importância do resultado para elevar a moral da equipe.



"É muito importante essa vitória para o grupo, a gente estava precisando. Foi entrega, A gente trabalhou forte essa semana. Time de guerreiros é assim mesmo. A gente lutou até o final e mesmo com um a menos, conseguimos fazer o gol", destacou.

"Temos de ter equilíbrio. Sabemos que será complicado jogar em outro país. A gente vai buscar a vitória, mas se não der, vamos segurar a casinha lá para buscar a classificação que é o mais importante", completou.



Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo contra o Goiás, na Serrinha domingo, às 18h15. O time tenta se recuperar também na competição para deixar a zona de rebaixamento no duelo com o lanterna, fora de casa.