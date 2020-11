Polivalente, Gustavo Torres tem velocidade para jogar pelos lados e força para atuar como referência na área Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Novo contratado do Vasco, o atacante Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional, falou às redes sociais do Vasco comentando onde se sente à vontade e campo e prometendo empenho. No entanto, jornalistas colombianos, trouxeram outras versões sobre o atleta. Apesar de elogiarem o atacante, os repórteres afirmaram que Torres conviveu com problemas extracampo na Colômbia.

Publicidade



“Jogador com várias características favoráveis. Tem velocidade, atua como extremo pelos dois lados, como centroavante e tem bom jogo aéreo. Não é goleador, mas faz gols. Talvez uma deficiência seja que às vezes é difícil para ele cumprir tarefas relacionadas com a recuperação da bola e na marcação. As outras deficiências, infelizmente, são transferidas para sua vida fora do futebol. Ele é um jogador que teve sérios problemas disciplinares e por seu comportamento”, disse Juan Carlos Jiménez, Rádio Munera Colômbia, em entrevista ao 'Ge.com'.



“É um jogador muito completo porque pode jogar tanto pelo centro, com bom jogo aéreo, mas também joga pelos lados. Não é goleador, mas faz gols, vai muito bem no jogo aéreo. Sua características mais importantes não são a potência, são a movimentação e os dribles. É um jogador muito interessante nesse aspecto da movimentação. Não se consolidou na Colômbia por várias coisas. É um jogador turbulento e um pouco frio. Vários atos de indisciplina têm jogado contra a afirmação dele. Tecnicamente ele tem coisas positivas, mas a atitude dele não é das melhores”, disse Yony Gutiérrez, da Rádio Colombia Miami.