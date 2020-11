Ricardo Graça Rafael Ribeiro/Vasco

Por Lance

Rio - O Vasco empatou em 1 a 1 com o Goiás neste domingo na Serrinha, em confronto direto contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Ricardo Graça comentou sobre a atuação da equipe, que abriu o placar com gol do lateral-direito estreante Léo Matos, mas que foi vazado após falha defensiva do volante Andrey.



O placar tirou o Vasco momentaneamente da zona de degola, mas o time pode voltar a ela caso o RB Bragantino ao menos empate com o Grêmio nesta segunda-feira, às 20h, em Porto Alegre.



"Como o Goiás estava perdendo, veio para cima. Nós jogávamos com mais inteligência, mas tivemos uma infelicidade. A bola bateu em nós e sobrou para eles empatarem o jogo. Fico feliz com o desempenho do pessoal que entrou, como eu e Léo Matos. Ele conseguiu fazer o gol, estreou bem. Nós estamos nos adaptando ao que o Mister pede. Nosso primeiro tempo foi bom, mas baixamos um pouco. Tenho a certeza que ele vai pontuar isso para nós. Nossa posição não é legal, mas vamos trabalhar duro para sairmos dessa", disse Ricardo ao canal "Premiere".



O zagueiro também comentou sobre a próxima partida do Vasco, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Caracas, na Venezuela, em jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco venceu a ida por 1 a 0. Para avançar à terceira fase, o Gigante da Colina precisa empatar ou vencer por placar de 2 a 1 em diante. Se perder por 1 a 0, disputará a vaga nos pênaltis.



"É um jogo de Copa. Vencemos em casa, mas não podemos baixar. Temos que ficar ligados o tempo todo, pois a má sorte e uma infelicidade podem mudar o jogo", alertou.