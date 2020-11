Julio Brant quer levar fundo de investimento ao Vasco Reprodução

Rio - Repleta de confusão e reviravoltas as eleições presidenciais no Vasco estão à todo vapor neste sábado. No entanto, de acordo com o 'Uol', as chapas 'Mais Vasco' e 'Sempre Vasco' quase boicotaram o pleito. Encabeçadas por Jorge Salgado e Julio Brant, respectivamente, chegaram a recorrer da decisão de realização das eleições neste sábado.

A eleição havia sido adiada para o próximo final de semana através de uma liminar apresentada pelo presidente da Assembleia Geral do Vasco, mas a mesma foi derrubada pelo desembargador Camilo Ribeiro Ruliére. Além de Brant e Salgado, também concorrem à presidência Alexandre Campello (No Rumo Certo), Leven Siano (Somamos) e Sérgio Frias (Aqui é Vasco).