Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - rodada 15 . Estádio São Januário sem torcida Foto de Daniel Castelo Branco

Por MH

A votação que vai eleger o novo presidente do Vasco está suspensa. Na noite deste sábado, a Justiça aceitou o pedido de tutela provisória feito por Faués Cherene Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral do clube de São Januário. Na noite desta última sexta, o desembargador Camilo Ribeiro Ruliére derrubou a liminar que determinava que o pleito fosse realizado online, no próximo dia 14. A votação começou às 9h55.

Agora, com a nova decisão, a eleição volta para o dia 14 de novembro, sendo realizada online. "Diante dos riscos de irreversibilidade dos prejuízos que podem ocorrer, a necessidade de proteção urgente da saúde pública, bem como necessidade de obstar riscos à segurança jurídica no processo eleitoral, como medida de cautela, a concessão de tutela provisória é providência necessária para impedir efeitos nefastos que podem advir da liminar concedida em 2ª instância", diz um trecho da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Ministro Humberto Martins.



Publicidade

Mesmo com a decisão de interrupção da votação, o Vasco segue com o processo e os sócios poderão escolher o novo presidente até que o STJ notifique o clube oficialmente.