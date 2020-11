Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Recém-chegado ao Vasco, o técnico Ricardo Sá Pinto, já convive com os turbulentos bastidores do clube. Na última madrugada, o Cruzmaltino passou por eleições presidenciais, que tiveram diversas reviravoltas. O português concedeu entrevista ao portal 'Sputnik' e comentou sobre a adaptação no novo país. Sá Pinto também falou sobre Jorge Jesus, ex-Flamengo afirmando que o conterrâneo abriu portas para os portugueses no Brasil.

"A adaptação está muito boa. As semelhanças são muitas: em termos de clima, praticamente igual nesta altura; em termos de espírito, as pessoas, enfim, a alegria e tudo, sinto-me em casa como se estivesse em Portugal. Das pessoas da parte do clube também, a adaptação é boa, são pessoas dedicadas e disponíveis. As condições de trabalho são boas, e a alimentação também. Estou a gostar muito", disse o técnico do Vasco, que completou:



"Jorge Jesus fez um excelente trabalho no Flamengo, mas tinha outros objetivos diferentes dos nossos. Tinha um plantel com quase dois jogadores por posição de qualidade, o que lhe permitiu estar em muitas competições e ter o êxito que teve, quer no Brasileirão, quer na Libertadores. Fez um trabalho notável, que foi importante para o futuro de todos os treinadores portugueses e ajudou a abrir portas para todos nós portugueses treinadores", encerrou.