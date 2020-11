Tiago Reis comemora gol Jorge Rodrigues/Eleven/Estadão Conteúdo

Rio - Após a chegada de Ricardo Sá Pinto, um jogador que estava 'esquecido' no Vasco voltou a ter chances e as aproveitou bem. Com a lesão de Germán Cano, o centroavante Tiago Reis recebeu oportunidades pelo técnico português e foi o autor do gol do Vasco contra o Caracas, que classificou a equipe. Em entrevista ao 'Ge.com', o atacante celebrou as últimas partidas no clube.

"Acredito que sim (perguntado se sente que ganhou espaço na briga por posições). No futebol, a confiança é um dos pontos mais importantes para o jogador. Sempre trabalhei da melhor forma para estar preparado quando a oportunidade surgisse e, graças a Deus, consegui ajudar o time nessa classificação", disse Tiago, que comentou a condição de reserva do argentino Germán Cano.



"O meu sentimento é de fazer parte do grupo, de me sentir importante para o Vasco. Não fico pensando nisso de ser titular, primeiro ou segundo reserva. Quero sempre jogar, como qualquer jogador, e corresponder em campo quando tiver as oportunidades. O pensamento no coletivo é o mais importante", encerrou o jovem não vinha sendo aproveitado sob o comando de Ramon Menezes.