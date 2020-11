Faues Mussa Divulgação

Rio - Repleta de confusão, a eleição presidencial no Vasco terminou com Leven Siano como candidato mais votado. No entanto, uma decisão judicial determinou a suspensão do pleito. Com, 1.155 votos, Leven bateu fortes concorrentes como Jorge Salgado (921) e Julio Brant (862). Em entrevista ao 'Uol', o candidato afirmou que irá recorrer da decisão que suspendeu as eleições.

“Segunda-feira vamos caçar a liminar para ser então confirmado como presidente. Não tenho nenhuma dúvida de que vamos caçar a liminar. Estamos preparados para enfrentar qualquer desafio do poder judiciário, esse é meu dia a dia, e nós vamos colocar as coisas em seu devido lugar”, disse Leven, que completou dizendo que Faues Cherene Jassus, o Mussa, precisa ser expulso do clube.



“Acho que o Mussa precisa ser expulso do clube. Sua atuação não é isenta, não é imparcial e vamos conseguir expulsá-lo do clube”, disse o candidato sobre o presidente da Assembleia Geral do Cruzmaltino. Alexandre Campello teve 336 votos, enquanto Sérgio Frias somou apenas 153. Segundo decisão da Justiça, uma nova eleição deverá ser realizada no próximo sábado.