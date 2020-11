Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. Daniel Castelo Branco

Por MH

Ainda sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, o técnico português Ricardo Sá Pinto parece ter gostado da atuação do Vasco na derrota para o Palmeiras: 1 a 0, na tarde deste domingo, em São Januário, pela primeira rodada do returno. O gol de pênalti de Luiz Adriano no segundo tempo, aproveitando rebote da defesa do goleiro Fernando Miguel, foi classificado pelo comandante como uma 'infelicidade.





Para ele, apesar de o Verdão ter um grupo mais qualificado e brigar na parte superior da tabela, o Gigante da Colina se comportou bem durante a partida. "A equipe tinha uma estratégia de parar o Palmeiras, que vinha em um grande momento, tem jogadores de muitas nacionalidades e muita qualidade. E nós estamos construindo uma equipe", comentou Sá Pinto, que completou.

"A primeira parte acho que foi muito boa, a segunda, eles arriscaram mais abrindo a equipe. Em uma infelicidade, temos de ter mais calma nesse tipo de lance, esse tipo de detalhe pode nos custar o que nos custou hoje. O empate seria mais justo dentro do que aconteceu no jogo. O Palmeiras, individualmente, é melhor do que nós, luta por outros objetivos. Mas a equipe acabará por ser recompensada", destacou.