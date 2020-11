Léo Matos ao lado de Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - O Vasco chegou ao sexto jogo sem vitória e para piorar entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o lateral-direito Léo Matos lamentou o novo revés, mas também preferiu mostrar confiança na reabilitação do time.



Léo Matos disse que os jogadores tinham plena confiança no resultado positivo, principalmente pela classificação diante do Caracas, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. O jogador disse que a derrota não era esperada, mas que o time tem condição de reverter o atual momento.