Maximiliano Lovera é um dos nomes cobiçados pelo Vasco para a sequência da temporada (Divulgação/Olympiakos)

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:53

Rio - Ventilado como possível reforço do Vasco, o meia-atacante argentino Maxi Lovera vai permanecer no Olympiacos. Apesar disso, o jogador afirmou que desejava acertar com o clube carioca, porém, a equipe grega acabou atrapalhando a negociação.

"A verdade é que gostaria muito de ter ido para o Vasco. Sim (faltou vontade do Olympiacos)", revelou o jovem, de 21 anos, em entrevista à ESPN.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O VASCO



O Cruzmaltino era a única equipe que havia mostrado interesse no jogador. No entanto, o Olympiacos pediu uma compensação financeira, o que acabou atrapalhando o acerto do atleta com o clube carioca.

O Cruzmaltino era a única equipe que havia mostrado interesse no jogador. No entanto, o Olympiacos pediu uma compensação financeira, o que acabou atrapalhando o acerto do atleta com o clube carioca.

O argentino vem sendo pouco aproveitado pelo Olympiacos, afirmou que deseja mudar e ares em breve. "Em janeiro gostaria de ir embora", afirmou o jogador.

Publicidade

Em sua segunda temporada a serviço do Olympiacos, o jovem custou certa de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões, nas cifras atuais) aos cofres do clube grego, que o contratou junto ao Rosario Central-ARG. Na atual campanha, disputou somente dois jogos, um único como titular, e não balançou as redes.