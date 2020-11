Eleições no Vasco .

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 11:01 | Atualizado 10/11/2020 11:28

Rio - A instabilidade política no Vasco continua. Faues Cherene Jassus, o Mussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco convocou eleições online para este sábado. Os sócios que estão aptos para votar deverão se cadastrar no site até 10h da próxima sexta-feira. A votação está prevista para durar das 9h às 22h.

Apesar do recurso online, a sede do Calabouço estará aberta e equipadas com urnas eletrônicas para aqueles sócios que não possuem acesso à internet ou aqueles que desejam votar no clube. Vale lembrar que o cadastro deverá ser feito para todos que desejam participar das eleições.

A plataforma online escolhida pela Assembleia é a Eleja, a mesma criticada por Alexandre Campello e demais candidatos por gerar suspeita e desconfiança.

O STJ suspendeu as votações do último sábado, na sede do Calabouço, e deixou valendo a ação que marcava as eleições para o dia 14, nesta sábado, de forma online.