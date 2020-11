Jadson foi anunciado pelo Vasco Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 14:23

Rio - O Vasco oficializou a contratação do zagueiro Jadson, que defendia o Portimonense, de Portugal. O zagueiro que já está á disposição de Sá Pinto afirmou estar feliz com o acerto e falou sobre suas expectativas no clube.

"Tô muito feliz, a gente está aqui no Vasco, eu vim em busca de uma realização de um sonho, jogar um Campeonato Brasileiro, uma camisa de um gigante, como é o Vasco. Fui bem recebido pelos meus companheiros e é muito gratificante estar aqui.", disse completando à VascoTV:



"Queria deixar um legado. Quero atingir os objetivos planejados pelo Vasco. Estamos numa fase muito boa na Sul-Americana e no Brasileiro, pretendo regressar logo as vitórias para sair dessa posição incômoda."

Jadson que foi indicação do treinador português, tem 1,86m e 29 anos. Ele chega por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro.