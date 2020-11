Leven Siano tentar reverter a suspensão da eleição de sábado no STJ para ter vitória validada Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 19:24

Rio - Leven Siano ingressou, nesta sexta-feira, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar validar as eleições para a presidência do Vasco realizadas no último sábado, quando foi o candidato mais votado. A relatora do caso será a Ministra Cármen Lúcia.

A nova ação tem como um dos alvos o presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faués Cherene Jassus, o Mussa. A defesa do dirigente, inclusive, já foi notificada.

Na última quinta-feira, Leven já havia pedido junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconsiderasse a liminar que suspende o resultado da votação do último sábado. Além disso, entrou com um mandato de segurança nesta sexta para tentar reverter a decisão.