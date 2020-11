Por O Dia

Publicado 14/11/2020 18:57

Julio Brant comemorou o gol de Germán Cano abraçando seus opositores da Mais Vasco. pic.twitter.com/V0kEoq9RLu — NewsColina! (@newscolina) November 14, 2020

Rio - Uma cena inusitada chamou atenção nas eleições do Vasco na tarde deste sábado. Enquanto disputavam a preferência dos sócios na sede do Calabouço, integrantes das chapas de Júlio Brant e Jorge Salgado, as duas concorrentes ao pleito, se uniram para acompanhar a partida do Vasco contra o Sport, que acontecia em São Januário, e vibraram com os gols de Germán Cano.