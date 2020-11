Marcelo Alves aproveitou bem a chance e mostrou segurança na marcação Anderson Stevens/Sport

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 19:00

FERNANDO MIGUEL: Ligado, respondeu à altura nas poucas vezes que foi exigido. NOTA 6,5

WERLEY: Se mostrou a vontade no esquema com três zagueiros. Saiu machucado no segundo tempo. NOTA 6,5

JADSON: Estreante do dia, fez o simples e não comprometeu. NOTA 5,5

MARCELO ALVES: Mais centralizado, esbanjou segurança na nova função, explorando bem a força física e a altura nos momentos de pressão do Sport. NOTA 7,5

RICARDO GRAÇA: Único zagueiro titular em campo, deu conta do recado na ausência de Castan e Miranda. NOTA 6,5

LÉO MATOS: Aproveitou bem a liberdade do novo esquema e foi boa opção de ataque, principalmente, no primeiro tempo. NOTA 6,5

VINÍCIUS: Embora mais agudo, pouco criou aberto pela direita. NOTA 5

LEONARDO GIL: Com bom poder de marcação e qualidade na saída de bola, é peça-chave na evolução do Vasco. Numa subida, descolou o cruzamento para o primeiro gol de Cano. NOTA 6,5

ANDREY: Está reencontrando o bom futebol do início do Brasileiro. Com boa movimentação e passes precisos, fez o jogo correr com inteligência. NOTA 7

BENÍTEZ: Um pouco abaixo do rendimento esperado, ficou preso à marcação e não encontrou brechas para encaixar seus passes. NOTA 5,5

PIKACHU: Com liberdade, apareceu na frente, mas faltou precisão. NOTA 5

NETO BORGES: Mais contido do que Léo Matos, apareceu bem na frente e acertou o cruzamento para o segundo gol de Cano. NOTA 6,5

TALLES MAGNO: Ainda longe do futebol de 2019, pouco ameaçou, mas não deixou de correr e brigar pela bola. NOTA 6

GUSTAVO TORRES: À procura do melhor entrosamento, ainda não mostrou seu potencial. NOTA 5

CANO: O dono da bola. Com dois gols de puro oportunismo, voltou a marcar depois de dois meses e comandou a vitória no Recife. NOTA 8,5

TIAGO REIS: Levou um cartão amarelo e pouco acrescentou. NOTA 5

TÉCNICO: RICARDO SÁ PINTO: Aproveitou bem a semana livre para treinar. Mais organizado e seguro, mesmo quando sofreu pressão, o Vasco mostrou eficiência quando teve a chance de marcar, com atuação destacadas de Andrey e Cano. NOTA 7,5