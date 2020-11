São Januário Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 14/11/2020 22:41 | Atualizado 14/11/2020 22:55

Rio - Pelo segundo sábado consecutivo, o Vasco viveu um momento de eleições. Desta vez, Jorge Salgado acabou ficando em primeiro lugar em uma votação em que apenas ele e Julio Brant concorreram. No entanto, o pleito no clube carioca continua sob judice.

A eleição vascaína foi híbrida, com votos online e presenciais na sede do Calabouço. Primeiro colocado na votação, Jorge Salgado recebeu 1682 votos, em segundo lugar, Julio Brant teve 1326 votos. Foram 11 votos em branco e 35 nulos.

Na última semana, o candidato Leven Siano havia sido o mais votado. No entanto, a votação acabou sendo suspensa pela Justiça. Tanto ele, quando o atual presidente do clube carioca, Alexandre Campello decidiram não participar do novo pleito.

Jorge Salgado tem 73 anos e é formado em engenharia e teve forte atuação no mercado financeiro, tendo sido fundador da Ativa Investimentos. Ele é grande benemérito e foi vice-presidente de finanças entre 1986 e 1989. Além disso, teve passagem como diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Concorreu à presidência do Vasco em 1997, em pleito que foi vencido por Antônio Soares Calçada.