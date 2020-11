A precisão de Andrey na distribuição da bola fez a diferença contra o Sport Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Rio - Formado nas categorias de base do Vasco, o volante Andrey completou 100 jogos como profissional no último sábado . Ao lado de Cano, o camisa 15 foi um dos destaques na vitória do Cruzmaltino por 2 a 0 contra o Sport. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o jogador de 22 anos revelou que deseja deixar o seu nome marcado no clube de coração.

Publicidade

"Fico muito feliz de a gente ter vencido no meu 100º jogo, é uma marca muito especial para mim porque a gente lembra de tudo que passou e viveu no clube. Dos momentos difíceis, dos momentos alegres. Foi muito importante, para mim, ter ganho no meu 100º jogo. Foi muito importante também para a nossa equipe, que não vinha bem no campeonato. Estávamos há nove jogos sem vencer (no Brasileiro)", disse antes de prosseguir.



"Vai ficar marcado na minha vida e na minha história dentro do futebol. Espero completar não só 100 jogos, mas quero conseguir outras marcas dentro desse clube tão gigante. No jogo em si, acredito ter me destacado na marcação. Marquei bastante, saí bastante para o jogo também. Eu e Léo Gil entramos muito ligados, acho que os dois estavam muito bem. Essa foi uma diferença do nosso time: conseguimos marcar bem e envolvê-los quando estávamos com a bola", concluiu.