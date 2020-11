Presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Cherene Jassus, o Mussa. Divulgação

Publicado 18/11/2020 12:09

Rio - A chance de uma nova eleição para presidente no Vasco ainda não foi descartada. O atual mandatário, Alexandre Campello levantou essa hipótese durante entrevista coletiva, na última terça-feira. Um novo pleito também foi visto com bons olhos pelo presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Cherene Jassus, o Mussa.

Ele emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira dizendo que "não se oporia - e apenas nessa situação - à designação de um interventor judicial para cuidar, especificamente, da convocação de uma nova Assembleia Geral Ordinária, com poderes plenos para dar sequência ao processo eleitoral, definindo data próxima e formato da votação".



O documento destaca que isso só seria feito com a "concordância da presidência da Diretoria Administrativa e consenso entre todos os candidatos que participaram do processo eleitoral, seja no evento do dia 7/11, seja no do dia 14/11".