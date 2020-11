Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. O atacante Talles Magno (11) lamenta. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 17:50

Rio - Depois de uma sequência grande de resultados ruins, o Vasco finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o clube bateu o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro. O zagueiro Marcelo Alves ganhou uma oportunidade com Ricardo Sá Pinto, e foi titular na partida. Em entrevista à 'Vasco TV', o defensor falou sobre as recentes críticas ao atacante Talles Magno.

Publicidade

"Claro que existe uma pressão em cima dele por ser um jogador que vem da base, jovem, que tem muito potencial, mas o Talles é um cara que trabalha demais no dia a dia, busca melhorar sempre. Eu sinceramente não vi a parte do primeiro gol aí (contra o Sport), mas não demonstra insatisfação de nada", disse o zagueiro, que complementou:



"É claro que sempre quer melhorar, mas fora isso é um jogador muito bom. É um garoto de 18 anos, está no início da sua carreira ainda e carrega uma pressão muito grande. Ele já é um grande jogador e vai se tornar um ainda melhor com certeza. Tenho certeza que o Talles ainda vai dar alegrias à torcida", encerrou Marcelo Alves.