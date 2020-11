Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. O técnico portugues Ricardo Sá Pinto comanda o Vasco na derrota para o Palmeiras (01). Daniel Castelo Branco

Publicado 19/11/2020 20:51

FERNANDO MIGUEL - Foi pouco acionado pelo ataque do Fortaleza, mostrou segurança quando necessário e fez uma grande defesa no segundo tempo. Nota 7



LÉO MATOS - Mais uma boa partida com a camisa vascaína. Vem mostrando que valeu o esforço da diretoria para contratá-lo. NOTA 8



CAYO TENÓRIO - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA



MARCELO ALVES - Segurança nas bolas aéreas e boa noção tática. Nota 6,5





WERLEY - Lento e inseguro. Chegou atrasado em alguns lances. Nota 5



RICARDO GRAÇA - É o zagueiro de melhor qualidade, principalmente com a bola nos pés. NOTA 7



NETO BORGES -Foi burocrático tanto no setor defensivo quanto nas investidas ao ataque. Nota 6



ANDREY - Fez um bom primeiro tempo, mas mostrou desgaste físico na metade da segunda etapa. Nota 7,5



LÉO GIL - Ótimo na movimentação. Foi boa opção no setor ofensivo vascaíno. Nota 7,5



MARCOS JUNIOR - Acionado nos últimos minutos e pouco fez em campo. SEM NOTA



YAGO PIKACHU - Partida muito abaixo tecnicamente e fisicamente. Não foi bem na função de ponta. Nota 5

VINICIUS - Entrou na prorrogação e nada fez. SEM NOTA



TALLES MAGNO - Mais uma exibição apática. Substituído no intervalo. Nota 4



GUSTAVO TORRES -Entrou e fez mais que Talles. Teve boa oportunidade de gol no segundo tempo. Nota 7



CANO - Depende dos meias para ter a bola no pés. Como a articulação não funcionou da melhor maneira possível, pouco fez em campo. Nota 6





SÁ PINTO - Fez o que pôde com o elenco que tem à sua disposição. O português terá trabalho no Campeonato Brasileiro. Nota 6,5