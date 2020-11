Vasco x Palmeiras jogam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio de São Januário. Ricardo Sá Pinto técnico do Vasco. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Após o empate com o Fortaleza por 0 a 0 na última quinta-feira, o Vasco deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No entanto, Cruzmaltino voltou para zona perigosa devido à vitória do Bragantino sobre o Bahia por 4 a 0, na abertura da 22ª rodada. Neste domingo, o Gigante da Colina encara o São Paulo, às 16h, no Morumbi.

Tabela do Campeonato Brasileiro Reprodução

