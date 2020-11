Mario Balotelli afp

Rio - Sem clube desde que rescindiu o contrato com o Brescia (ITA) no final da última temporada, Mario Balotelli ainda é interesse de muitos clubes. Um deles é o Vasco, que segundo Leven Siano, possui conversas avançadas para contratar o atacante de 30 anos.

Leven deu detalhes sobre sua motivação nas negociações pelo atleta. Além disso, ele disse que a falta de transição com Alexandre Campello pode atrapalhar em encerramento do negócio.



“O Balotelli, em particular, é um atleta que eu vejo com muito bons olhos do ponto de vista na luta contra o racismo que o Vasco representa. Então, eu vejo, nesse particular, a possibilidade de ter uma sinergia muito boa. Tem tudo para ser um casamento muito bom. Mas acabou de sair uma medida de que estrangeiros estão vedados de vir ao nosso país nos próximos 30 dias”, disse em entrevista exclusiva ao "ESPN.com.br".



“Então, isso pode atrapalhar, como também o fato de o Campello não abrir as portas para fazer uma transição. Eu vou respeitar a posição dele como presidente, aguardar a posse e ver o que podemos fazer. Se, até lá, o Balotelli e outros que a gente está conversando ainda tiverem disponíveis, o que acho difícil, a gente vai ver o que fazer”, completou.



Leven reforçou o interesse em Balotelli e lembrou o interesse do Flamengo em sua contratação na última temporada e revelou propostas de outros dois clubes brasileiros.

“Se ele não fosse um jogador importante, não teria sido convidado pelo Flamengo. Flamengo tentou contratar o Balotelli duas vezes. Existem outros clubes brasileiros que estão tentando contratar. Atlético-MG, Grêmio estão tentando. Meu desejo não é fora de esquadro. Se nosso rival pretendia, significa que pode dar resultado”, finalizou.