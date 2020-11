Toko FIlipe Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 13:29 | Atualizado 21/11/2020 13:32

Rio - Toko Filipe chegou ao Vasco há pouco mais de um mês e ainda não é um nome muito conhecido entre os vascaínos. O atacante angolano tem apenas 21 anos e chegou como uma aposta em um empréstimo sem custos do Louletano, de Portugal.

O clube carioca tem um grupo de transição chamado G4 que é composto por atletas que não vem sendo aproveitados no elenco principal. É neste grupo que Toko vem treinado. O angolano tem sido bastante elogiado por quem o acompanha de perto.

Publicidade

Toko já está regularizado e inscrito no Brasileirão. Entretanto, ainda não teve oportunidade de treinar com o time principal. Mas o treinador Ricardo Sá Pinto tem planos de observar o atleta em breve.

"Vou ser muito sincero. O Toko Filipe ainda sequer treinou conosco. É um jovem que eu quero ver, mas ainda não teve a oportunidade de treinar comigo e ainda não consegui avaliá-lo. Estou à espera de uma semana mais tranquila", revelou Sá Pinto, em entrevista ao Esporte Espetacular.

Publicidade

O técnico também pretende observar outros jovens da base. O calendário apertado de jogos e viagens impediu que o português focasse em outra coisa que não o time principal.

"Não é só o Toko Filipe que quero ver. Quero ver os jogos do sub-20, vi o empate com o Flamengo (pelo Brasileiro sub-20, na última segunda). Fala-se muito do MT, do Artur (Sales), do João Pedro e de outros meninos. Ainda não tive tempo. Mas quero vê-los porque são jovens talentosos e com boas referências", completou