Leven Siano Reprodução / Canal Leven Siano 2020

Por O Dia

Rio - Leven Siano fez sua campanha para presidência do Vasco com planejamentos de grandes contratações para o elenco para que o time voltasse a disputar títulos. Em entrevista à ESPN, Leven falou sobre nomes que gostaria de ver com a camisa Cruzmaltina.

O candidato contou sobre conversas que tem tido com atletas como os atacantes Hulk e Alex Teixeira, além de sonhar com Giovinco. Porém, salientou que a falta de uma transição de poder com Campello pode acabar atrapalhando os negócios.

Publicidade

“Eu vejo grandes oportunidades aparecendo. O Alex Teixeira é alguém que se encaixaria perfeitamente nessa construção de ídolo. É um atleta já identificado com a torcida, que está no Brasil, a gente pretende encaminhar nosso projeto para que os empresários dele conheçam. A gente tem batido papo com o Hulk, o empresário”, afirmou.

“Eu sou apaixonado pelo Giovinco. Acho o futebol dele espetacular, seria um grande jogador, jogaria bem com o Benítez no meio. Tem um lateral-esquerdo que a gente tem conversado. Mas é momento, eu estava trabalhando pensando com esse momento (de transição). Já que me tiraram esse momento, nós vamos ter que reavaliar tudo com nossa equipe de futebol lá na frente".

Publicidade

"O nosso grande rival (Flamengo) é alguém que precisa ser superado. Não é nosso benchmarking, que são os clubes europeus, mas é a nossa meta. Porque nós já demos muito sossego para eles nos últimos anos e está na hora de eles voltarem a tremer quando jogarem contra a gente", completou.