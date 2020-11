O atacante Talles Magno Rafael Ribeiro/ Vasco

Por O Dia

Rio - Após ser afastado por ter testado positivo para Covid-19 em exame inicial, o atacante Talles Magno de fato teve a comprovação de que está com a doença. Segundo informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, os outros exames do atleta confirmaram o diagnóstico inicial.

Havia uma dúvida no clube carioca, porque Talles Magno já havia testado positivo para a Covid-19 no começo da pandemia, porém, o Vasco analisa a possibilidade de um "falso positivo", porque os métodos usados nos primeiros diagnósticos eram diferentes.

Ao todo, o Vasco tem nove jogadores afastados das atividades por conta da Covid-19. Neste sábado, mais dois atletas testaram positivo. O goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Werley.