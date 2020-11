Por O Dia

Publicado 22/11/2020 15:22 | Atualizado 22/11/2020 15:25

Rio - São Paulo e Vasco estão escalados para o duelo deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o time bastante modificado, o Cruzmaltino tem sete novidades na equipe titular em relação ao empate por 0 a 0 com o Fortaleza, em São Januário, na última quinta-feira. A bola rola às 16h (de Brasília).